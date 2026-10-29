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Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 103. yılı yürüyüşle kutlandı

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Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 103. yılı yürüyüşle kutlandı
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Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Öğretmenler ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak bayram coşkusunu paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Okulda düzenlenen törende öğretmenler ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün gururunu yaşayan öğrenciler, bayraklarla gerçekleştirdikleri yürüyüşle bayram sevincini hep birlikte paylaştı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Cumhuriyet'in önemi bir kez daha vurgulanırken öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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