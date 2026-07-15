Haberler

İş adamı Mehmet Bozkuş: 15 Temmuz asla unutulmayacak, vatansever nesiller yetiştirilmeli

İş adamı Mehmet Bozkuş: 15 Temmuz asla unutulmayacak, vatansever nesiller yetiştirilmeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş adamı Mehmet Bozkuş, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını belirterek, bu karanlık gecenin milletin iradesiyle önlendiğini vurguladı. Şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade eden Bozkuş, gelecekte ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyacak vatansever nesiller yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Rabbim bir daha böyle bir darbe girişimi yaşatmasın temennisinde bulundu.

İş adamı Mehmet Bozkuş, hain darbe girişimin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşananların unutulmadığını belirterek, "Bundan sonra bizlere düşen hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmamak ve daha da önemlisi ülkesinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, vatanın bir parça toprağını dahi kendi canından daha değerli gören vatansever nesiller yetiştirilmesini sağlamak olacaktır" dedi.

Hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getiren Mehmet Bozkuş, 10 yıl değil, 100 yıl da geçse 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin unutulmayacağını dile getirdi. Bozkuş, "FETÖ'nün hain darbe girişimi milletin sağlam iradesi ile önlendi. 15 Temmuz 2016'da şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Eğer şehit, gazi ve kahramanlarımızın o karanlık gecedeki dik duruşları, kahramanlıkları ve cesaretleri olmasaydı biz bugün aydınlık sabahları görmeyecektik. Ülkemiz viran bir halde iç karışıklıkla çok kötü bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Hamdolsun rabbime yüz yıl sonra tekrardan ülkemizi parçalamak ve bölmek isteyen hainlere fırsat vermemiştir. Bundan sonra bizlere düşen hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmamak ve daha da önemlisi ülkesinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, vatanın bir parça toprağını dahi kendi canından daha değerli gören vatansever nesiller yetiştirilmesini sağlamak olacaktır. Tekrardan tüm kahramanlarımıza şükranla, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim bir daha ülkemize 15 Temmuzlar yaşatmasın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim

Yurdun dört bir yanından duaya geliyorlar: Oğluma onun adını verdim
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...

Yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...