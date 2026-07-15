İş adamı Mehmet Bozkuş: 15 Temmuz asla unutulmayacak, vatansever nesiller yetiştirilmeli

İş adamı Mehmet Bozkuş, hain darbe girişimin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşananların unutulmadığını belirterek, "Bundan sonra bizlere düşen hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmamak ve daha da önemlisi ülkesinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, vatanın bir parça toprağını dahi kendi canından daha değerli gören vatansever nesiller yetiştirilmesini sağlamak olacaktır" dedi.

Hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getiren Mehmet Bozkuş, 10 yıl değil, 100 yıl da geçse 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin unutulmayacağını dile getirdi. Bozkuş, "FETÖ'nün hain darbe girişimi milletin sağlam iradesi ile önlendi. 15 Temmuz 2016'da şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Eğer şehit, gazi ve kahramanlarımızın o karanlık gecedeki dik duruşları, kahramanlıkları ve cesaretleri olmasaydı biz bugün aydınlık sabahları görmeyecektik. Ülkemiz viran bir halde iç karışıklıkla çok kötü bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Hamdolsun rabbime yüz yıl sonra tekrardan ülkemizi parçalamak ve bölmek isteyen hainlere fırsat vermemiştir. Bundan sonra bizlere düşen hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmamak ve daha da önemlisi ülkesinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak, vatanın bir parça toprağını dahi kendi canından daha değerli gören vatansever nesiller yetiştirilmesini sağlamak olacaktır. Tekrardan tüm kahramanlarımıza şükranla, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim bir daha ülkemize 15 Temmuzlar yaşatmasın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı