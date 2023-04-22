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Bozkurt'ta mahalle sakinleriyle bayramlaşma töreni

Bozkurt'ta mahalle sakinleriyle bayramlaşma töreni

Yerel Haberler

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram düzenli olarak gerçekleştirilen Bayramlaşma Programı'nda Başkan Kadir Bozkurt bayramın ikinci günüde birçok mahalle sakini ile bayramlaştı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram düzenli olarak gerçekleştirilen Bayramlaşma Programı'nda Başkan Kadir Bozkurt bayramın ikinci günüde birçok mahalle sakini ile bayramlaştı.

Başkan Bozkurt'un her bayram geleneksel hale getirdiği ve Dereyalak Mahallesi'nde kılınan bayram namazı ile başlayan geleneksel bayramlaşma programının ikinci gününde Erenköy, Aşağıkuzfındık, Yukarıkuzfındık, Esnemez, Seyitali, ve Yörükyayla mahalleleri ile devam etti. Çocuk ve yaşlı birçok mahalle sakini ile bayramlaşan Başkan Bozkurt, "Ramazan Bayramımızın gönüllerin birbirine sevgiyle yakınlaştığı bir bayram olması dileğiyle İnönülü hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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