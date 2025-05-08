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Bozkır'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Bozkır'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, 2025 yılı 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' yapıldı. Yarışmada birinciliği Hasan Furkan Gönlügür elde ederek il finalinde Bozkır'ı temsil etmeye hak kazandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 2025 yılı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, din görevlilerinin yeteneklerini geliştirmek ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Bozkır Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya, ilçede görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlar katıldı. Bozkır İlçe Müftüsü Emin Yüksek'in komisyon başkanlığında yapılan yarışmada, Dereiçi Mahallesi Büyük Cami Müezzin Kayyımı Hasan Furkan Gönlügür, ilçe birincisi oldu. Gönlügür, bu başarısıyla Bozkır'ı, Konya'da düzenlenecek olan il finalinde temsil etmeye hak kazandı. Müftü Yüksek, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür ederek, Hasan Furkan Gönlügür'e il finallerinde başarılar diledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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