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Bozkır Kaymakamı Özkan göreve başladı

Bozkır Kaymakamı Özkan göreve başladı
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Konya'nın Bozkır ilçesine atanan Kaymakam Enes Özkan, görevine başladı. Özkan, adalet ve şeffaflık vurgusu yaparak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet edeceğini belirtti.

Konya'nın Bozkır ilçesine atanan Kaymakam Enes Özkan, göreve başladı.

Kaymakam Özkan, görevle başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda köklü bir geçmişe sahip olan Bozkır'da görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Yönetim anlayışında adaleti ve şeffaflığı esas alacağını vurgulayan Kaymakam Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Torosların eteklerinde, köklü geçmişiyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan tarihi mirası, vatanına ve devletine bağlı insanıyla her zaman müstesna bir yere sahip olan Bozkır ilçemize Kaymakam olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Görev süremiz boyunca rehberimiz, ecdadımızın bizlere emanet ettiği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı olacaktır. Bu anlayışla; kurum amirlerimiz, kamu personelimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, hukukun üstünlüğünü esas alan, hakkaniyetli, adil, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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