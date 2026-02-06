Bozgeyik'ten 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Bozgeyik mesajında, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; geride kalan ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu tarifsiz acı karşısında devletimiz ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahada olmuş, milletimiz ise dayanışma ve kardeşlik ruhuyla tek yürek halinde yaralarımızı sarmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla enkaz kaldırmadan kalıcı konutlara, altyapıdan sosyal hayata kadar her alanda güçlü bir yeniden inşa süreci kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda başlatılan asrın inşa seferberliğiyle 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Gaziantep'imiz de bu büyük afetten etkilenen şehirlerimizden biri olarak hem kendi yaralarını sarmış hem de çevre illere uzanan güçlü bir destek merkezi haline gelmiştir. Bu süreçte Gaziantep'imize 31 bin 53 yuva kazandırılmış; devletimizin yatırımları, yerel yönetimlerimizin özverili çalışmaları ve hemşerilerimizin sabrı sayesinde kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi noktasında önemli mesafeler kat edilmiştir. Afet bölgelerimizde güvenli, sağlam ve modern şehirler inşa edilirken; sadece binalar değil, umutlar da yeniden yeşertilmektedir. Devlet millet el ele anlayışıyla yürütülen bu süreçte, depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya, yaralar tamamen sarılıncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canları hiçbir zaman unutmayacak; bu acı tecrübeden gerekli dersleri çıkararak, deprem gerçeğini göz ardı etmeden daha dirençli şehirler ve daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP