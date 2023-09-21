Bozdoğan Kaymakamı Gökçe göreve başladı

Bir süredir Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un vekalet ettiği Bozdoğan Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan İbrahim Gökçe atanırken, Kaymakam Gökçe ilçedeki görevine başladı.

Bir süredir Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un vekalet ettiği Bozdoğan Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan İbrahim Gökçe atanırken, Kaymakam Gökçe ilçedeki görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 108. Dönem Kaymakamlık kura çekilişi sonrasında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin yeni kaymakamı belli oldu. Bir süredir Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un vekalet ettiği Bozdoğan Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan İbrahim Gökçe atandı. Kaymakam Gökçe ilçeye gelerek yeni görevine başladı. - AYDIN