Dondurucu zirvede toplanan kar, yazın serinleten lezzete dönüşüyor

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yılın farklı mevsimlerinde toplanan doğal karlar, zorlu koşullarda işlenerek yaz aylarına kadar korunuyor. Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından miras kalan bu geleneksel yöntemi sürdürerek, Bozdoğan'ın meşhur kar helvasının yapımında önemli bir rol oynuyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin simgelerinden olan kar helvasının sırrı Madran Dağı'nın zirvesinden gelirken, kış aylarında yüksek kesimlerde toplanan doğal karlar yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle yaz aylarına hazırlanıyor.

Bozdoğan ilçesinde Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından kalan dede mesleğini sürdürerek Madran'ın zirvesinde biriken karı zorlu şartlar altında topluyor. El gücüyle çuvallara basılan karlar, iş makineleri yardımıyla özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor. Bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor. Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz sıcaklarına kadar korunarak Bozdoğan'ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle kar helvası, hem ilçe halkının hem de bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Başalan kardeşler, "Bu iş bizim için sadece geçim kaynağı değil, atalarımıza vefa" diyerek Madran'ın zirvesinden gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirtti. - AYDIN

