Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, Altıntaş Şehit Ercan Menderes İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırdı

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Altıntaş Şehit Ercan Menderes İlkokulu öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı

Etkinlikte öğrencilere öncelikle Tim Jandarma Çizgifilmi izletildi. Daha sonra, öğrencilere genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet kullanımı kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda eğitim verildi. Ayrıca, trafikte görünürlük ve yaya geçitlerinde doğru hareket etme konuları da öğrencilere aktarıldı. Özellikle okul çevresindeki trafikte dikkatli olmanın ve kurallara uymak suretiyle güvenli bir şekilde yolculuk etmenin önemi vurgulandı. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin trafik bilincini artırmak adına önemli olduğunu belirtirken, öğrencilerin trafik kurallarına uyum sağlamalarının trafik kazalarını önlemede büyük bir etken olduğunu ifade etti. - AYDIN