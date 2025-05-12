Bozdoğan'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ' Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında stant açılarak vatandaşlara trafik kuralları bilgilendirme yapılarak kullanılan teçhizatlar tanıtıldı.

Bozdoğan'da Trafik Haftası kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ile Motorlu Jandarma Asayiş Timlerinin katılımıyla Adnan Menderes Mesire Alanı'nda kurulan stantta vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik alanında jandarma ekipleri tarafından kullanılan trafik teçhizatları tanıtılırken, ziyaretçilere de çeşitli ikramlarda bulunuldu. Özellikle çocuklar için hazırlanan boyama ve okuma kitapları, Trafik Jandarması baskılı anahtarlıklar ve Türk Bayrağı baskılı balonlar büyük ilgi gördü. - AYDIN