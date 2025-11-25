Bozdoğan'da Kadınlara KADES Bilgilendirmesi
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kadınlara yönelik Jandarma ve polis ekipleri tarafından KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların güvenliğini artırmak için uygulamanın işleyişi detaylı olarak anlatıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İlçe Emniyet Amirliğimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede, kadınların kendilerini güvende hissetmeleri ve acil durumlarda yardım alabilmeleri için geliştirilen KADES uygulamasının işleyişi detaylı bir şekilde anlatıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtımı da yapıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel