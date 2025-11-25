Bozdoğan'da Kadınlara KADES Bilgilendirmesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Jandarma ve polis ekipleri tarafından kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesinde bulunuldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İlçe Emniyet Amirliğimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede, kadınların kendilerini güvende hissetmeleri ve acil durumlarda yardım alabilmeleri için geliştirilen KADES uygulamasının işleyişi detaylı bir şekilde anlatıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtımı da yapıldı. - AYDIN