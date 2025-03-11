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Bozdoğan'da İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine İftar Programı Düzenlendi

Bozdoğan'da İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine İftar Programı Düzenlendi
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Bozdoğan İlçe Müftülüğü, İmam Hatip Lisesi yatılı öğrencileri için iftar programı düzenledi. İlçe Gençlik Koordinatörü Fikret Çetinkaya, 'Ramazan ve İyilik' konulu bir sohbet gerçekleştirdi ve program teravih namazıyla sona erdi.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, İmam Hatip Lisesi yatılı öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

İlçe Gençlik Koordinatörü Fikret Çetinkaya, iftar öncesinde öğrencilerle 'Ramazan ve İyilik' konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından topluca iftar yapıldı. Program, öğrencilerin katılımıyla Çarşı Camii'nde kılınan teravih namazıyla sona erdi. Bozdoğan İlçe Müftülüğü, gençlerin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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