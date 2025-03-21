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Bozdoğan'da Fıstık Çamı Fidanı Dağıtımı Gerçekleşti

Bozdoğan'da Fıstık Çamı Fidanı Dağıtımı Gerçekleşti
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Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıttı. Etkinliğe katılan Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, doğa koruma bilincine vurgu yaparak herkesi ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya davet etti.

Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıttı.

Bozdoğan Orman İşletme Şefliği önünde gerçekleştirilen etkinliğe Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat da katılarak fidan dağıtımına destek verdi.

Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte, doğaya katkı sağlamak ve yeşil alanları artırmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidanlar dağıtıldı. Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, doğanın korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Fidanlarını alan Bozdoğanlılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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