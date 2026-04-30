Bozdağ Mahallesi'ne dışarıdan gelen hayvancılara karşı denetimlerin sıkılaştırılması isteniyor

Eskişehir'de Bozdağ Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, yaz mevsiminde farklı yerlerden mahalleye gelen hayvancılara karşı denetimlerini sıkılaştırılmasını istediklerini söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde birçok vatandaş odunculuk, çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçim sağlıyor. Kış aylarının sert geçtiği bölgede üreticiler zor şartlar altında çalışmalarını sürdürürken, Bozdağ Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, hayvancılıkla ilgili sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililere seslendi. Aydın, yaz mevsiminde farklı yerlerden mahalleye gelen hayvancılara karşı denetimlerini sıkılaştırılmasını istediklerini, üreticinin hakkının korunması gerektiğini belirtti.

"Yazın meralardan yararlanma hakkı, kışın bu çileyi çeken bölge halkının olmalıdır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bozdağ Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, "Biz burada kırsal ve küçük bir mahalleyiz, gelir seviyesi düşük bir mahalleyiz. Geçim kaynağımız odunculuk, hayvancılık ve küçük çaplı çiftçiliktir. Özellikle hayvancılık konusunda sıkıntımız büyük; mahalle statüsünde olmamız sebebiyle yetkilerimiz sınırlı. Yetkililerden ricamız, burada karda kışta, zor şartlarda hayvancılık yapan kendi köylülerimiz ve mahalle sakinlerimiz varken; yaz geldiği zaman meralarımıza dışarıdan gelmek isteyen hayvancılara karşı denetimlerin sıkılaştırılmasıdır. Buradaki vatandaşımızın hakkını korumak adına bu kişileri meralarımızda istemiyoruz. Şu anda herkesin hayvanı içeride ve yemle besleniyor, bu da aşırı bir maliyet oluşturuyor. Dolayısıyla yazın meralardan yararlanma hakkı, kışın bu çileyi çeken bölge halkının olmalıdır. Bazı durumlara göz yumuluyor, denetlemeler tam yapılmıyor, bizlere yeterli yetki verilmiyor ve beyanımız esas alınmıyor. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılarak konunun bir çözüme ulaştırılmasını ve netleştirilmesini istiyoruz. Bunu da mahalle sakinlerimizin bir sözü ve onların sözcüsü olarak dile getirmem gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
