Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, belirli saatlerdeki seferlerin sürdüğü, diğer tüm seferlerin iptal olduğu bildirildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 18.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 19.00 seferleri yapılacak olup, gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
