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Bozcaada Feribot Seferleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi

Bozcaada Feribot Seferleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Geyikli-Bozcaada hattındaki iptalleri duyurdu.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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