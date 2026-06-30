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Bakan Yardımcısı Bozay, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne'yi kabul etti

Bakan Yardımcısı Bozay, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne'yi kabul etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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