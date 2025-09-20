Haberler

Boyabat'ta Aile Yılı İçin Bilgilendirme Programı Düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen programda ailenin toplumdaki rolü ve sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Cuma namazı öncesi cemaatle bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Hacı Necdet Medine Küçükbaş Camii'nde gerçekleştirilen programda ailenin toplumdaki rolü, bağımlılıkla mücadelede aile bağlarının önemi ve ilçede yürütülen sosyal hizmet projeleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında; aile kurumunun inşa edici gücü, dijitalleşmenin yol açtığı ekran bağımlılığı, gençlerle sağlıklı iletişim, toplumun her kesimine yönelik sunulan hizmetler ile ilçeye kazandırılan 50 kişilik huzurevi ve Aktif Yaşam Merkezi yatırımları konularına değinildi.

Programda ayrıca, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğü vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
