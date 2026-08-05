Bostancı'da 18 Yaşındaki Öğrenci 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bostancı'da bir evin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Damla Gümüş (18), Bostancı Tatarağa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 4 Ağustos'ta Bostancı'da meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Gümüş, işten eve döndükten sonra 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bostancı Tatarağa Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Gümüş'ün ailesi ve arkadaşları, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı