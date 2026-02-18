Bosna Hersek'te Ramazan Coşkusu

Bosna Hersek'te Ramazan ayı, birçok kentte havaifişekler, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldıkları yürüyüşler, top atışları ve çocukların akşam ezanıyla birlikte gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktıkları etkinliklerle karşılandı.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in birçok şehrinde Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının ilk gecesini büyük bir coşkuyla karşıladı. Kutlamalar sırasında Osmanlı Devleti döneminden kalan ve iftar vakitleri ile özdeşleşen top atışlarının yanı sıra, çocuklara ramazanı sevdirmek ve tanıtmak amacıyla düzenlenen yeni etkinliklere de yer verildi. Başkent Saraybosna'da yüzlerce çocuk, bir sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda aileleriyle birlikte şehir merkezinden Kovaçi Şehitliği yakınlarında, şehre hakim bir mevkide yer alan Sarı Tabya'ya yürüdü. Çocuklar, burada gerçekleştirilen top atışı ve akşam ezanı ile birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Ülkede Müslüman nüfusun bulunduğu büyük ve küçük birçok şehirde ramazan ayının gelişi vesilesiyle geçit törenlerini andıran yürüyüşler ve havaifişek gösterileri düzenlendi. Manevi yönünün yanı sıra sosyal bir boyutu da olan ramazan ayında Bosna Hersek İslam Birliği'nin organizasyonunda konserler, vaazlar, sohbet programları ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

İnsani yardım faaliyetlerine özel bir önem atfedilen ayda birçok iş yeri, çalışma saatlerini kısaltıyor ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki birçok okul, ders saatlerinde düzenlemeler gerçekleştiriyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı