Bosna Hersek'te Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti

Bosna Hersek'te Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle sabahın erken saatlerinde camilerde bir araya gelerek, bayram namazını kıldı.

Bosna Hersek'in dört bir yanında Müslümanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cami ve mescitlerde buluştu. Başkent Saraybosna'da tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ne akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti. Bayram namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Efendi Kavazovic kıldırdı.

Tarihi camide bayram vesilesiyle sabah namazının ardından Kur'an tilaveti, ilahiler ve Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Dzevad Pleh tarafından verilen vaazın da dahil olduğu bir program gerçekleştirildi. İçeride yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namaz için cami avlusuna yöneldi.

Reisü'l-ulema Kavazovic, bayram hutbesinde kurban ibadetinin insanları Allah'a, anne babalarına, çocuklara, akrabalarına, dostlara ve komşulara yakınlaştırdığını söyledi.

Başkası için fedakarlık yapma iradesinin hayata güven, huzur ve sükunet kattığını vurgulayan Kavazovic, ülkedeki komşuluk kültürünün muhafaza edilmesi çağrısında bulundu. Kavazovic, "Komşuluk, bizi daima bir arada tutan, hem zorlukta hem sevinçte dayanabildiğimiz en önemli yapılardan biri olmuştur" dedi. Kavazovic, bayram günlerinin aile, komşular ve kardeşlerle huzur içinde geçirilmesini temenni etti.

Bayram namazının ardından Saraybosna sokakları ve tarihi Başçarşı, Kurban Bayramı'nın beraberinde getirdiği coşku ve sevinçle doldu. Sokaklarda Osmanlı döneminden bu yana değişmeyen "Bayram şerif mubarek olsun" ifadesiyle yayılan tebriklere, tebessüm ve kucaklaşmalar eşlik etti. - SARAYBOSNA

