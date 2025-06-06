Bosna Hersek'te Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

Bosna Hersek'te Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı
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Bosna Hersek'te camilere akın eden Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Bosna Hersek'te camilere akın eden Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Bosna Hersek'te Müslümanlar camilere akın etti. Kurban Bayramı namazının başlıca durağı başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii oldu. Bayram namazını Bosna Hersek Reisü'l-uleması Husein Kavazovic kıldırdı. Camiye sığmayan çok sayıda vatandaş ise namazı caminin avlusunda kıldı.

"Günümüzün İsmail'i, Gazze halkını kurtarın"

Reisü'l-ulema Husein Kavazovic, bayram namazı hutbesinde Gazze'de akan kanın durdurulması çağrısında bulundu. Kavazovic, "Dünyadaki sağduyulu insanlara çağrıda bulunuyoruz. Masum insanların, çocukların ve yaşlıların kanlarının dökülmesini durdurun. Holokost ve Srebrenitsa soykırımından sonra insani ve ahlaki sorumluluğunuz büyük. Bu sorumluluktan kaçamazsınız. Çünkü bu sorumluluğun yerine getirilmesi, hepimizin varlığını belirleyecektir. Sizden günümüzün İsmail'i Gazze halkını kurtarmanız bekleniyor" dedi.

"Baş veririm, taş vermem"

Hutbede ailesini, yuvasını ve vatanını müdafaa etmenin her Müslüman'ın görevi olduğunu vurgulayan Kavazovic, Bosna Hersek'i savunmak için kahramanlık, fedakarlık ve kararlılık örnekleri sergileyen şehit ve gazileri andı. Osmanlı Devleti'nin Bosna Valisi olarak 18. yüzyılda görev yapan Abdullah Paşa'nın vatan savunmasına ilişkin Bosna Hersek'te ünlenen ve Boşnakça dilinde Türkçe ifadelerle kalıplaşan "Baş veririm, taş vermem" sözlerini hatırlatan Kavazovic, bu deyişin hafızalara kazındığını söyleyerek, "Onun sözleri, bizim vatanımıza yeminimiz olsun" ifadelerini kullandı.

Osmanlı mirası camide namazın ardından çok sayıda Müslüman, Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside icralarının da yer aldığı resmi bayram programını takip etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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