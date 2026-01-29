Gaziantep'te Eşini Kaldırım Taşıyla Yaralayan Kişi Tutuklandı

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) – Gaziantep'te boşanma sürecindeki eşini kaldırım taşıyla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle eşi Feyzullah Yavuz'a karşı boşanma davası açtı. İddiaya göre Feyzullah Yavuz, eşini kararından vazgeçirmeye çalışarak başvuruyu geri çekmesi için adliyeye gitmesini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla Nazlı Yavuz'un başına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Feyzullah Yavuz gözaltına alınırken, ağır yaralanan Nazlı Yavuz Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yavuz'un kafatası ve burnunda kırıklar tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Yavuz, sorgulandığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.