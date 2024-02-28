Boşanma Aşamasındaki Kadın Kocası Tarafından Öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen 29 yaşındaki Hatun Aslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Taşyatak Mahallesi'nde dün Ali Rıza Aslan (44), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Hatun Aslan'ın (29) babaevine gitmiş, çıkan tartışmada silahla önce eşini, sonra da kendisini vurmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin de hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ali Rıza Aslan ve Hatun Aslan'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü. Hayatını kaybeden Hatun Aslan, Taşyatak Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlk evliliğinden iki çocuğu varmış

Cinayete kurban giden Hatun Aslan'ın ikinci evliliği olduğu ve ilk evliliğinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Hatun Aslan'ın (Ekrem) sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlar da dikkat çekti. Talihsiz genç kadından geriye sosyal medya hesabında paylaştığı 'Takdir-i ilahi', 'Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var' ve 'Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim' şeklindeki sözleri ile fotoğrafları kaldı. - SAKARYA