Bornova'da Üreticiye Tam Destek - Haberler

Bornova Belediyesi, ilçede tarımla uğraşan yaş ve sağlık sorunları nedeniyle çalışmalarında zorluk yaşayan Bornovalılara yardım elini uzatıyor. Gelen talepler doğrultusunda yapma gücü olmayan üreticilerin bahçe ve arazilerinde ilaçlama, budama gibi çalışmalar belediye tarafından yapıyor.

Bornova Belediyesi gönüllülerle birlikte oluşturduğu doğal tarım çiftliğinde 'Agroekolojik Tarım' çalışmaları yaparken, Yakaköy Mahallesi'nde kurduğu Atalık Tohum Bahçesi'nden elde ettiği 45 çeşit tohumu ve çimlendirme ile yetiştirdiği fideleri de üreticilere dağıtıyor. Coğrafi işaret tescili aldığı misket üzümü ve kınalı bamyası ile Bornova'nın kültürel değerlerini korurken, eğitim çalışmalarıyla ada üreticileri bilinçlendiriyor. Ayrıca üreticilerden gelen talepleri de değerlendiriyor. Bu kapsamda yaş almış ve sağlık sorunları yaşayanlara ilaçlama konusunda destek sağlıyor.

KOAH HASTASINA DESTEK

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi'nde yayan Sabriye-Hikmet Drahor çiftine de yardım eli uzattı. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası olan ve kendi ilaçlamasını yapamayan 65 yaşındaki Hikmet Drahor'un meyve bahçesinde ilaçlama yaptı.

Bornova Belediyesi'nden talepte bulunduklarını belirten Drahor çifti, "Tarım üzerine çalışıyoruz. Fakat rahatsızlığımız nedeniyle ürünlerimize ilaçlama yapamıyorduk. Bizde belediyeden bu konuda bize destek olmalarını istedik. Hemen ekiplerini gönderdiler. Hem şaşırdık hem de çok sevindik. Çiftçinin yanında olan Başkanımıza ve Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ÜRETİCİYE DESTEK

İlçedeki tarım üreticilerinin yanında olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Pandemi süreci sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimin önemini, köy ekonomisinin tekrar güçlenmesine ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de çalışmalarımızı ve verdiğimiz destekleri arttırarak sürdürüyoruz. Üreticilerimizin bizden beklentilerini dinliyor, bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Yaş almış ve yardıma ihtiyaç duyan çiftçilerimizin arazi ve bahçelerinde yapmakta zorlandığı ilaçlama gibi çalışmaları da onlar adına yapıyoruz" diye konuştu.