Bornova'da İstihdama 'Altın Bilezik' Katkısı

İzmir Bornova Belediyesi'nin sektörün önde gelen firmaları ile iş arayan vatandaşları buluşturan Altın Bilezik Projesi kapsamında, ambalaj sanayi alanında hizmet veren Egemen Group için toplu iş görüşmesi yapıldı.

Firmadan gelen talep doğrultusunda düzenlenen görüşme, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı. Yazılı ve sözlü mülakatların yapıldığı görüşmeye belediyenin İstihdam Ofisi'ne başvuran ve aranan kriterlere uyan 63 kişi katıldı. Mülakatlar sonunda şirketin aradığı niteliklere sahip 13 kişi istihdam edildi.

Altın Bilezik Projesi'yle iş arayan Bornovalıları istihdama kattıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İstihdam Merkezi'miz iş arayanlar kadar işverenlerin de başvurduğu bir adres haline geldi. Düzenlediğimiz eğitimler ve yaptığımız iş birlikleri ile istihdama katkı sağlıyoruz" dedi.