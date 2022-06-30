Bornova'da Açık Hava Konserleri Sürüyor

Bornova Belediyesi açık hava etkinliklerini Temmuz ayında da konserlerle sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Temmuz'da Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 6 Temmuz'da ise Bornova Belediyesi Kadınlar Korosu sahne alacak. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek etkinlikler saat 20.30'da başlayacak.

Bornova Belediyesi, 1 Temmuz Cuma günü THM Korosu'nun Telden Dile Konseri'nde Bornovalıları bir araya getirecek. Şef Dr. Mahmut Karagenç yönetiminde sahne alacak olan koro, halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirecek. İlçede yaşayan kadınlardan oluşan Kadınlar Korosu ise 6 Temmuz Çarşamba günü, 'Ege Türküleri Yaz Konseri' ile sahne alacak. Şef Selda Kesgi yönetiminde gerçekleşecek konser, katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlere tüm Bornovalılar'ı davet eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi olarak hayatın her alanında kadınların yanındayız. Onlara her konuda destek oluyoruz. Başarılı konserlere imza atan korolarımızı kutluyor ve tüm Bornovalıları yaz konserlerini izlemeye bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel