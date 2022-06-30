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Bornova'da Açık Hava Konserleri Sürüyor

ANKA - Yerel
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Bornova'da Açık Hava Konserleri Sürüyor

Bornova Belediyesi açık hava etkinliklerini Temmuz ayında da konserlerle sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Temmuz’da  Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 6 Temmuz’da ise  Bornova Belediyesi Kadınlar Korosu sahne alacak.  Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek etkinlikler saat 20.30’da başlayacak.

Bornova Belediyesi açık hava etkinliklerini Temmuz ayında da konserlerle sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Temmuz'da  Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 6 Temmuz'da ise  Bornova Belediyesi Kadınlar Korosu sahne alacak. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek etkinlikler saat 20.30'da başlayacak.

Bornova Belediyesi, 1 Temmuz Cuma günü THM Korosu'nun  Telden Dile Konseri'nde Bornovalıları bir araya getirecek. Şef  Dr. Mahmut Karagenç yönetiminde sahne alacak olan koro, halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirecek. İlçede yaşayan kadınlardan oluşan Kadınlar Korosu ise 6 Temmuz Çarşamba günü, 'Ege Türküleri Yaz Konseri' ile sahne alacak. Şef Selda Kesgi yönetiminde gerçekleşecek konser, katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

ANKA / Yerel

Ayfer Feray 1 Temmuz Yerel Haberler

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