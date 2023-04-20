Bornova Belediyesi'nden Çamdibi'nde Bin Kişilik İftar Programı

Ramazan ayı boyunca mahallelere her gün iftar öncesi bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan Bornova Belediyesi, Çamdibi’nde de bin kişilik iftar sofrası kurdu. İftar yemeğine katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz” dedi.

Ramazan ayı boyunca mahallelere her gün iftar öncesi bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan Bornova Belediyesi, Çamdibi'nde de bin kişilik iftar sofrası kurdu. İftar yemeğine katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz" dedi.

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'nde Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına; CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP milletvekili adayı Altan İnanç, önceki dönem milletvekilleri Aslan Savaşan ve Murat Koç, Bornova Belediyesi önceki dönem başkanlarından Cengiz Bulut, Bornova Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşla sohbet eden Başkan İduğ, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlar, huzur, hoşgörü ve barış getirmesini temenni ederim. 13 milyon 500 bin insanı etkileyen, 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği bir felaket yaşadık. 6 Şubat depremleri herkesi üzüntüye boğdu. Ancak sadece üzülmek yetmiyor. Oradaki insanlara destek olmak gerekiyor. Bornova Belediyesi olarak Çin'den 4 bin 500 çadır getirttik. Depremin en çok etkilediği iller Malatya, Hatay, Maraş, Adana'ya çadır kentler kurduk. Bu uzun bir süreç. Bizim ekiplerimiz hala çadırkentte görev yapıyor. Bu konuda destek olan tüm ekip arkadaşlarıma, lojistek veren herkese ve Bornovalılar'a çok teşekkür ederim."