Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde Yeni Dönem Eğitimleri Başladı

Lise ve üniversite sınavlarında elde ettiği başarılarla öne çıkan Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (BELGEM) yeni dönem eğitimleri başladı. Sınavlara ücretsiz bir şekilde hazırlanma imkanı bulan öğrenciler zorlu sınav maratonundaki ilk adımlarını atarken, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornovalı öğrencileri desteklemek için başta Dijital Sınıf gibi projeler olmak üzere her türlü imkanı kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Lise ve üniversite sınavlarında elde ettiği başarılarla öne çıkan Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BELGEM) yeni dönem eğitimleri başladı. Sınavlara ücretsiz bir şekilde hazırlanma imkanı bulan öğrenciler zorlu sınav maratonundaki ilk adımlarını atarken, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornovalı öğrencileri desteklemek için başta Dijital Sınıf gibi projeler olmak üzere her türlü imkanı kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için derslere destek kurslarından bu yıl 2 bin 270 öğrenci yararlanacak. 42 öğretmenin görev aldığı BELGEM'e, yaz sezonunda online ve yedek listelerden başvuran her öğrencinin kaydı alındı. Destek kurslarına 7,8,10,11,12. sınıf ve mezun grupları katılırken, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe dersleri veriliyor. Bu derslerin yanı sıra 11 ve 12. sınıflar ile mezun grupların katıldığı dört dil sınıfında da eğitimler devam ediyor.

Eğitime verdikleri önemi göreve gelir gelmez hayata geçirdikleri Dijital Sınıf uygulamasıyla ortaya koyduklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Dijital Sınıf'ta 2019 yılından bu yana onbinlerce öğrencimiz online eğitim alma imkanına kavuştu. Bunu yaparken BELGEM'de yüz yüze verdiğimiz eğitimleri de sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.