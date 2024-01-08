Bornova Belediyesi, 2023 yılında da kültür ve sanat etkinlikleriyle Bornovalıların yanında oldu

Fiziki ve sosyal yatırımların yanında kültür ve sanat alanındaki etkinliklerle de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Bornova Belediyesi, 2023 yılında da birbirinden renkli aktiviteler, kurs, tiyatro ve sergilerle Bornovalıların yanında oldu. 2023 yılında Bornovalıları sosyal etkinliklerde bir araya getirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi Kültür ve sanat alanında da Bornovaların yanında olmaya devam edecek" dedi.

Bornova Belediyesi, 2023 yılında toplam 153 farklı etkinlik düzenledi. Milli Bayramlar, özel gün ve haftalar kapsamında 58 konser, tören ve gösteri gerçekleşti. Ayrıca Bornova Belediyesi'nde 17 ayrı resim, heykel, tezhip ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaparken, 17'si Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na ait olmak üzere 20 farklı tiyatro oyunu sahnelendi. Hobi ve beceri edindirme kursları kursiyerleri ile 19 sergi, konser, atölye yapılırken, özellikle ara tatillerde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında olmak üzere çocuklara yönelik 40 farklı etkinlik düzenlendi.

2023 yılında Bornova Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğiyle toplamda 50 etkinliğin gerçekleştirilmesinde rol oynadı. Kadın ve çocuklara yönelik farklı atölye çalışmaları yapıldı. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılım sağlandı. '3. Bornova Kitap Günleri', 'Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri' ve 'Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri' düzenlendi.

BORNOVALILAR İÇİN KURSLAR

Bornova'nın kültür kenti kimliğini ortaya çıkaran etkinliklerin yanında eğitim alanında da hız kesilmedi. Dijital Sınıf ve Belgem ile öğrencilerin yanında yer alınırken, bilim eğitimleriyle de çocuklara bilim sevgisi aşılandı. Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarında da vatandaşların boş zamanlarını değerlendirerek sanata yönelmesi sağlandı.

Yaz ve kış olmak üzere 2 dönem halinde düzenlenen ve 18 farklı branşta gerçekleşen kurslardan 2 bin 500'ü halen devam etmekte olan toplamda 4 bin 122 kursiyer yararlandı.

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleşti. Bornova Belediyesi "Geleneksel Uçurtma Şenliği", 3 ayrı günde 3 ayrı mahallede yapıldı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Çamdibi Atatürk Parkı ve Çamkule Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda hazırlanan etkinliklerde uçurtmalar gökyüzü ile buluşurken konser, sergi ve dans gösterileriyle de renkledi.

BORNOVA KİTAP GÜNLERİ 4. KEZ İZMİRLİLER İLE BULUŞTU

Bornova Belediyesi'nin Kültür Kenti Bornova vizyonuyla hayata geçirdiği Bornova Kitap Günleri binlerce İzmirli'yi Bornova'da buluşturdu. Büyükpark'ta 4. kez kapılarını açan Bornova Kitap Günlerinde, bu yıl 60 yayınevi, 400 yazar ve 600 bin kitap yer aldı.

BORNOVA'DA 100. YIL COŞKUSU

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılı Bornova'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar gündüz Atatürk Anıtı'nda düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ile başladı. Akşam ise Bornova Şehir Stadı'nda her yaştan 1923 Bornovalı'nın katıldığı Zeybek Gösterisi ile alana '100. Yıl Cumhuriyet' yazıldı. Fener alayı yürüyüşü gerçekleşirken, 100. Yıla özel hazırlanan ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Işıklı görsel şov ile istiklal mücadelesini anlatan üç boyutlu film gösterimi ilgiyle izlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırıldığı tiyatral gösteri ise büyük beğeni topladı. Gecenin finali ise İkilem grubunun konseri ile yapıldı.

3. ULUSLARARASI BORNOVA KISA FİLM GÜNLERİ

Yıl boyunca çocuklar ve yetişkinlikler için farklı kulüp çalışmaları düzenleyen Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) 2023 yılını "Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri" ile tamamladı. Aralık ayında yapılan etkinlikte Belçika'dan Fransa'ya, Meksika'dan Arjantin ve Brezilya'ya kadar 22 ülkeden 51 kısa film seyirci ile buluştu.

KİTAPLIKLAR AKTİF OLARAK KULLANILDI

Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren 7 kitaplığa 734 yeni üye eklenirken, 3 bin 306 yeni kitap raflardaki yerini aldı. 2023 yılında kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı ise 6 bin 77 oldu.

BORNOVA'NIN TARİHİ MEKANLARI

İzmir'de yaşamın 8 bin 500 yıl önce Bornova'da başladığını kanıtlayan buluntuların ortaya çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi bir yıl içinde 16 bin kişiyi ağırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e ilk baktığı yer olan Belkahve'de bulunan Ata Anı Evi'ni ise bir yıl içinde 15 bin kişi ziyaret etti. Bornova Belediyesi'nin kentin tanıtımını sağlamak ve turizmin gelişimini sağlamak amacıyla hazırladığı kent turlarına ise 200 kişi katıldı.

KÜLTÜR VE SANATTA BORNOVA FARKI

Bornova Belediyesi olarak her zaman Bornovalıların isteklerini ön planda tuttuklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'nın kültür ve sanat alanında marka bir kent olması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan İduğ, "Bornova 2 üniversitesi ile gençlerin çoğunlukta bulunduğu bir ilçe. Burada gerçekleştirdiğimiz festival, konser ve sergi gibi etkinlikler de ilgiyle takip ediliyor. Biz de belediye olarak bu alanda vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak organizasyonlar düzenliyoruz. İlçemizin kültür ve sanat alanındaki çıtasını daha da yükseğe taşıyacağız" dedi.