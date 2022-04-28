Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Önce Camii Ardından Kilise İftarındaydı

Her akşam iftar sofralarında Bornovalılarla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, aynı gün içinde camiye de gitti kilisedeki iftara da katıldı. İftar programlarında kardeşlik mesajları verildi. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir kentte kardeşçe yaşadıklarını söyleyen İduğ, Bornova'daki iklimin tüm dünyada hakim olmasını diledi.

Ramazan ayının başlangıcından bu yana ilçe genelinde düzenlenen iftar programlarının tamamına katılmak için çaba harcayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, önceki akşam hem Bornova Yeni Camii İftar Yemeği hem de Bornova Santa Maria Katolik Kilisesi'nin düzenlediği 4. Geleneksel İftar Yemeği'ne katıldı.

Süvari Caddesi üzerindeki Yeni Camii'nin avlusunda düzenlenen iftarda kazanın başına geçip sıcak yemek dağıtan Başkan İduğ, iftara katılan vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek ramazanlarını kutladı. Camii'nin ardından Bornova Meydanı'nda bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne geçen İduğ, Kilisedeki din görevlilerinin Müslüman Bornovalılar için 4 yıldır düzenlediği geleneksel iftar yemeğine konuk oldu.

"BORNOVAMIZ, BUGÜN DE BİR ARADA UYUM İÇİNDE YAŞAMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN VERDİ"

Ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğuna ifade eden İduğ, "Binlerce yıllık geçmişi ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapan güzel Bornovamız, bugün de bir arada uyum içinde yaşamanın en güzel örneklerinden verdi. Buradaki nezaket ve kardeşlik iklimin tüm dünyada egemen olmasını, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının tüm dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi.