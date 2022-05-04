Bornova Belediye Başkanı İduğ: "Başarının Sırrı Kurumsal Yönetim Anlayışı"

İZMİR (ANKA) - Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) geçen hafta yapılan nisan ayı olağan meclis toplantısına katılarak belediyenin çalışmalarını anlattı. İduğ, "Asfalt üretim tesisinden havuza, pazar yerlerinden STK merkezine kadar bir ilçe belediyesi için oldukça önemli yatırımlar yaptık. Hedef ve öncelik belirliyor, dikkatli biçimde adımlarımızı atıyoruz. Başarının sırrı kurumsal yönetim anlayışı" dedi.

İTB Meclis üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak imza attıkları projelere ilişkin bir sunum yaptı. 35 ayda 35 projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, verimlilik esaslı rekabetçi belediye anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

Akademik çalışmasını kurumsallaşma üzerine yaptığını belirten Başkan İduğ, "Belediyeye ilk işimiz teknolojik alt yapıyı geliştirmek olduk. Envanterler çıkararak, ihtiyaç analizi yaptık. Bütçemize göre uygulamalar ile çalışmalar gerçekleştirdik. Tasarrufu ön plana alarak, kaynağı kendi içinde projeler ürettik. Bu sayede de bugün borçsuz bir belediye olduk" dedi.

BORNOVA'YA YENİ YATIRIMLAR

Sunumunda asfalt üretim tesisinden Çamdibi Yüzme Havuzu'na, araç satın alımlarından Bornova Belediyesi'ne yeni mülklerin kazandırılmasına kadar pek çok adım attıklarını anlatan Başkan Mustafa İduğ şöyle konuştu:

"Pandemide, depremde selde birçok zorluk yaşadık. Bir de üstüne ekonomik kriz yaşıyoruz. Bütçemizde araç kiraları yer tutuyordu, biz 142 aracı aylık kira parasını kredi taksiti olarak ödeyerek satın aldık. Araçlar 12-18 ay arasında kendi maliyetini karşıladı. Buradan elde ettiğimiz tasarrufla diğer yatırımları yapma fırsatı bulduk. Yeni mülkler satın aldık. Yeni projeler hayata geçirdik."

"AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Ukrayna-Rusya savaşının dünya ekonomisine etkileri ve tarım sektöründeki güncel gelişmeler gibi konuların ele alındığı toplantıda konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Yaptığı çalışmalarla örnek olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un aramızda olmasından onur duyduk. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz ise, "Birçok kurum ve STK'da önemli görevlerde yer alan Başkan Mustafa İduğ doğup büyüdüğü kente hizmet ederek, çok güzel işlere imza atıyor. İzmir Ticaret Borsası olarak kendisiyle iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

ZEYTİN FİDANI VE ATALIK TOHUM HEDİYE ETTİ

Toplantının sonunda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine belediyenin Kayadibi'nde kurduğu Atalık Tohum Bahçesi'nde yetiştirilen Bornova kınalı bamyası ve karışık sebzelerden oluşan tohumları ve zeytin fidanı hediye etti.