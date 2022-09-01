'borçsuz Belediye' Unvanlı Cevdetiye Belediyesi'nin İyi Partili Başkanı Mehmet Özer: "İyi Belediyecilik, Çalmayan ve Çaldırmayandır"

Osmaniye’nin, ‘borçsuz belediye’ unvanlı Cevdetiye Belediyesi’nin İYİ Partili başkanı Mehmet Özer, 7 milyon lira borçla devraldığı belediyenin tüm borçlarını ödedi. Başkan Özer, "Şu anda şükürler olsun ki hiçbir borcumuz kalmadı. Bankada, belediyemizin bütçesinde olan paramız da nakdi olarak var. Biz, iyi belediyeciliği anlatmaya çalışıyoruz. İyi belediyecilik, çalmayan ve çaldırmayandır” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin, 'borçsuz belediye' unvanlı Cevdetiye Belediyesi'nin İYİ Partili başkanı Mehmet Özer, 7 milyon lira borçla devraldığı belediyenin tüm borçlarını ödedi. Başkan Özer, "Şu anda şükürler olsun ki hiçbir borcumuz kalmadı. Bankada, belediyemizin bütçesinde olan paramız da nakdi olarak var. Biz, iyi belediyeciliği anlatmaya çalışıyoruz. İyi belediyecilik, çalmayan ve çaldırmayandır" dedi.

Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer, göreve geldiği gün 7 milyon borç ile devraldığı belediyeyi şu an borçsuz olarak yönettiğini belirtti. Özer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde iyi belediyecilik anlayışıyla göreve geldim. Yaklaşık 3,5 yıllık yaptığımız hizmet çerçevesinde değerli vatandaşlarımla beraber kol kola, hiçbir parti ayrımı yapmadan 3,5 yılımızı doldurduk. 3,5 yılın içerisinde 'borçsuz belediye' unvanını Cevdetiye Belediyesi olarak kazandık. Şu anda şükürler olsun ki hiçbir borcumuz kalmadı. Bankada, belediyemizin bütçesinde olan paramız da nakdi olarak var" diye konuştu.

"BİZDE HİZMET SEVDASI VAR, KOLTUK SEVDASI YOK"

Mehmet Özer, şunları söyledi:

"Değerli vatandaşlarımla beraber, hiçbir ayrım yapmadan, geçen yıl itibariyle hiçbir partiyi ayırmaksızın 83 çocuğa burs ödedim. Halbuki 31 Mart seçimlerinden sonra çalışan personelime 'Siz muhalefetsiniz, maaş alamazsınız' demeleri beni pek bağlamadı. Ben her ay, -bizde 7 bin lira- asgari ücretliye maaş veriyorum. İşçi memnun, vatandaş memnun. Biz, geldiğimiz günden bugüne hizmet aşkıyla… Bizde hizmet sevdası var, koltuk sevdası yok. O anlayışla baktığımızda bizim belediyemizin alnı ak ve dolayısıyla bizim de alnımız aktır. Şükürler olsun, Rabbime söz vermiştim; 'çalmayacağım, çaldırmayacağım' diye. Bu doğrultuda vatandaşlarımız memnun, hizmetlerini alıyorlar. İçme suyumuz sağlıklı değildi, halkın hizmetine açtık. 'Ben gittim, paramı alamadım', bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde dahil olmak üzere hiçbir vatandaşımız, hiçbir esnafımız dememiştir.

"İYİ BELEDİYECİLİK, ÇALMAYAN VE ÇALDIRMAYANDIR"

Sinekle mücadelemizi yaptık. Dere ıslah çalışmamızı yaptık, bitirdik. Esentepe villalarımızın altyapı sorunu vardı, söz verdik, yaptık ve hizmete açtık. Bu yıl da yine çocuklarımızın bursuna -üniversiteye giden, kazanan- eğitime verdiğimiz değer ve önemden dolayı tekrar devam etmekteyiz. Cevdetiye'nin ara sokakları dahil olmak üzere parke olmayan yollarımız kalmayacak, vatandaşlarımıza söz verdik. Biz, iyi belediyeciliği anlatmaya çalışıyoruz. İyi belediyecilik, çalmayan ve çaldırmayandır."