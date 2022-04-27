Bora: 'Sorumluluklarımızın bilincindeyiz'

YEDAŞ, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay'ın başlattığı yardım kampanyasına tam destek veren YEDAŞ'ta Ramazan ayında salgınının etkisini bir nebze olsun azaltmak, bu süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilendiğini belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Biz de bu hayır yarışına destek vererek, Ramazan erzak yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduk" dedi.

"Sorumluluklarımızın bilincindeyiz"

YEDAŞ'ın, hizmet ve yatırım alanındaki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 'sosyal' alanlarda da çok önemli sorumlulukları yerine getirdiğini belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Amacımız daima vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaktır. Ramazan ayı yardımlaşmanın ön plana çıktığı aylardan bir tanesi. Manevi duyguların her yeri sardığı bu Ramazan günlerinde de Türk Kızılay'ın yardım hamlesine destek verme kararı aldık. YEDAŞ olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve dayanışma içerisinde aşacağız" diye konuştu.

Türk Kızılay'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da vatandaşın her daim yanında olduklarının altını çizen Kızılay yetkilileri binlerce aileye gıda yardımında bulunacaklarını ifade etti. Türk Kızılay Samsun Şubesi olarak, ihtiyaçları artan vatandaşlarımıza bağışçılarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle erzak, kıyafet, ayakkabı, temizlik malzemesi yardımı ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamdaki tüm çalışmalarımızda bize destek veren YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve YEDAŞ çalışanlarına teşekkür ediyoruz." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel