Bolvadin'in yetiştirdiği önemli kültür ve ilim insanlarından, eğitimci, tarihçi, araştırmacı ve yazar Dr. Muharrem Bayar, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Ömrünü eğitime, tarih araştırmalarına ve Bolvadin'in kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına adayan Bayar'ın vefatı, memleketinde büyük üzüntüye sebep oldu. 15 Ocak 1945 tarihinde Bolvadin'de dünyaya gelen Muharrem Bayar, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 1966 yılında başladığı edebiyat öğretmenliği mesleğini Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde sürdürdü. Bolvadin Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini yürütürken 2010 yılında emekliye ayrıldı. Osmanlı arşivleri ve yazma eserler üzerine kapsamlı araştırmalar yapan Bayar, Bolvadin ve Afyonkarahisar'ın tarihine ilişkin çok sayıda kitap ve bilimsel makale kaleme aldı.

Yetiştirdiği öğrenciler, kaleme aldığı eserler ve gün yüzüne çıkardığı tarihi belgelerle Bolvadin'e unutulmaz hizmetlerde bulunan Dr. Muharrem Bayar, ardında gelecek kuşaklara yol gösterecek zengin bir kültürel miras bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı