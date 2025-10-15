Bolvadin'deki Okullarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Afetler ve Dayanıklılık Ayı etkinlikleri çerçevesinde deprem ve tahliye tatbikatları yapıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatlar ilgili Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerimiz tatbikat çerçevesinde personel ve öğretmenlerimizin rehberliğinde deprem ve diğer afet anında uygulamaları gereken doğru davranışları uygulamalı olarak tatbik ettiler. Alarmların çalmasının ardından öğrencilerimiz sırasıyla "Çök-Kapan-Tutun" pozisyonunu alarak ardından güvenli bir şekilde sınıflarını tahliye ettiler ve okul bahçesindeki toplanma alanlarına ulaştılar.

Tatbikat sonrasında okul yöneticilerimiz güvenli alanlara ulaşan öğrencilerimize aileleriyle birlikte evlerinde yapmaları gereken afet hazırlık çalışmaları üzerine tavsiyelerde bulunarak her zaman afetlere hazırlıklı olunmasını istediler" ifadelerine yer verildi.