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Muhtardan mahalle sakinlerine ücretsiz ses sistemi hizmeti

Muhtardan mahalle sakinlerine ücretsiz ses sistemi hizmeti
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, mahalle sakinlerinin özel günlerinde ve sosyal etkinliklerinde kullanması için muhtarlık bütçesiyle ses sistemi alarak ücretsiz hizmete sundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden dayanışma ve mahalle kültürüne örnek olması adına Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, mahalle sakinlerinin özel günlerinde ve sosyal etkinliklerinde kullanabilmesi amacıyla muhtarlık bütçesiyle ses sistemi aldı.

Güçlü, ses sistemini mahalle halkının hizmetine tamamen ücretsiz olarak sunduğunu belirtti. Sosyal hayatın her anında mahallelinin yanında olmayı hedeflediğini belirten Güçlü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cenaze, şerbet, nikah, nişan, gelin çıkarma, kına, mevlüt, Yasin, dua, toplantı ve tüm özel günlerde kullanılmak üzere taşınabilir kablosuz ses sistemimizi aldık. Mahalle sakinlerimiz bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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