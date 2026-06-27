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Cemaat ve esnaflar imece usulü ile hazırladığı 2 bin kap aşureyi dağıttı

Cemaat ve esnaflar imece usulü ile hazırladığı 2 bin kap aşureyi dağıttı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hayırseverler ve esnafın desteğiyle toplanan 80 bin lira ile hazırlanan 2 bin kap aşure ve Osmanlı şerbeti vatandaşlara dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hayırsever vatandaşlar ve esnafın desteğiyle imece usulü toplanan 80 bin lira ile hazırlanan 2 bin kap aşure ve Osmanlı şerbeti vatandaşlara ikram edildi.

Bolvadin ilçesinde Muharrem ayının manevi iklimi, geleneksel aşure etkinliğiyle yaşatılmaya devam ediyor. Hacı Mahmut Camii cemaati öncülüğünde, ilçe esnafı ve hayırsever vatandaşların katkı sağladığı organizasyon için kısa sürede 80 bin lira bağış toplandı.

Toplanan desteklerle dev kazanlarda özenle hazırlanan aşureler ve Osmanlı şerbeti, gün boyunca kurulan alanlarda yaklaşık 2 bin kişiye dağıtıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlik, Bolvadinli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Muharrem ayının bereketini hep birlikte paylaşan ilçe halkı, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine daha imza attı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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