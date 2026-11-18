Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde ulaşımın aksamaması, karla mücadele çalışmaları ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Bolu'da kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıya, mülki idare amirleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve günlük yaşamın kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda, karla mücadele kapsamında kurumlar arasındaki koordinasyon, görev ve sorumluluk paylaşımı, il genelindeki kara yollarının ulaşıma açık tutulması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Ayrıca, muhtemel olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı