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Bolu Mengen'de 56 köyde 65 noktaya 260 güvenlik kamerası yerleştirilecek

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Bolu Mengen'de 56 köyde 65 noktaya 260 güvenlik kamerası yerleştirilecek
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Bolu'nun Mengen ilçesinde köylerde güvenliği güçlendirmek için 56 köyde 65 noktaya toplam 260 güvenlik kamerası kurulacak. Hayırsever Mustafa Doğan'ın desteğiyle yürütülen çalışmayla köy giriş çıkışlarının takip edilmesi ve can ile mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde köylerin güvenlik ve asayişinin güçlendirilmesi amacıyla 56 köyde 65 farklı noktaya toplam 260 güvenlik kamerası kurulacak.

Mengen ilçesine bağlı köylerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde korunması amacıyla güvenlik kamera sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Hayırsever iş insanı Mustafa Doğan'ın destekleriyle, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 56 köyde belirlenen 65 farklı noktaya toplam 260 güvenlik kamerası yerleştirilecek. Kurulacak sistemle köylerin giriş ve çıkışlarının daha etkin şekilde takip edilmesi hedefleniyor. Güvenlik kameralarının, yaşanabilecek asayiş olaylarının önlenmesinin yanı sıra meydana gelebilecek olayların aydınlatılmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor. Çalışmayla birlikte köylerde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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