Otel yangınında hayatını kaybeden Tüzgiray çifti anıldı

Güncelleme:
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Türgiray çifti için Atılım Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Tören sonrası yapılan 'Defne' temalı takı sergisiyle elde edilen gelir sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Türgiray çifti adına Atılım Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden Yasemen Boncuk ve Erhan Tüzgiray çifti ile çocukları Defne ve Demir için Atılım Üniversitesi tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Tören ardından ailenin anısına ithafen hazırlanan "Defne" temalı takı tasarımı sergisi, üniversitenin fuaye alanında sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan takıların satışından elde edilecek gelirin, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla bir derneğe bağışlanacağı belirtildi. Takı sergisinin Atılım Üniversitesi mensuplarının yanı sıra tüm ziyaretçilere açık olduğu bildirildi.

Anma töreni ardından konuşan Erhan Tüzgiray'ın ablası Ebru Tüzgiray, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANKARA

500

