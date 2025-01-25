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Bolu Kartalkaya'da Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Feray ve Oya Kanpolat İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bolu Kartalkaya'da Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Feray ve Oya Kanpolat İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında yaşamını yitiren stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat için Sarıyer'deki Aksüt Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Bolu Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden Stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat için Sarıyer'deki Aksüt Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Açıklanan isimler arasında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan ve ünlü isimlere stil danışmanlığı yaptığı öğrenilen Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat da yer aldı. Anne ve kızının Bolu'ya sömestir tatili için gittikleri anlaşıldı. Baba Nogay Kanpolat'ın ise yoğun iş programı nedeniyle katılamadığı öğrenildi. Oteldeki yangın haberini duyan aile yakınlarının ünlü isim ve kızından haber alamamasının ardından otelin bulunduğu bölgeye gittikleri ve sonrasında Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kimlik teşhisinin ardından acı haberi duydukları öğrenildi. Cenazeleri İstanbul'a getirilen Kanpolat ailesinden anne ve kızı için Sarıyer Demirciköy'deki Aksüt Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kanpolat ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Nogay Kanpolat cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Anne Feray Kanpolat ile 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat, Aksüt Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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