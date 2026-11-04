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Bolu İl Emniyet Müdürü İpar, komiserliğe terfi eden personele rütbe taktı

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Bolu İl Emniyet Müdürü İpar, komiserliğe terfi eden personele rütbe taktı
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, komiser yardımcılığından komiserliğe terfi eden personele yeni rütbeleri takdim edildi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, törende rütbeleri takarken personeli tebrik ederek ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, komiser yardımcılığından komiserliğe terfi eden personele yeni rütbeleri takdim edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, rütbe terfi töreninde komiser yardımcılığından komiserliğe yükselen mesai arkadaşlarının yeni rütbelerini taktı.

Görev süreleri boyunca gösterdikleri gayret, özveri ve başarılı çalışmalar dolayısıyla personeli tebrik eden İpar, yeni rütbelerin kendilerine, ailelerine ve Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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