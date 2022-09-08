Bolu haberi | Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi

Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi

BOLU Pakistan'da yaşanan sel felaketinden etkilenenler için Bolu'da hayırseverlerden yardım toplanıldı. Toplanan yardımlar dualar eşliğinde tırla bölgeye gönderildi.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyası başlatıldı. Bolu'da, valilik koordinesinde yürütülen kampanyada hayırseverlerden toplanan yardımların yüklendiği tırı Ankara'ya uğurlamak üzere program düzenlendi. Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve daire müdürleri katıldı.

"Kayıtsız kalmamız düşünülemez"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türk halkının yardım konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, "Pakistan'da yakın zamanda ciddi bir sel olayı meydana geldi. Yaklaşık bin 300'ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Ülkenin 3'te 1'i sular altında ve 30 milyon vatandaş bu selden etkilendi. Bizler de Bolu'da hayırseverlerimizle beraber Pakistan'a yardım amacıyla kampanyaya katıldık. İlimizde önemli bir katkıda bulunuldu. Yaklaşık bin 500 gıda kolisi, 100 civarında hijyen ürünleri ve bunun yanında diğer gıda ürünlerinin olduğu tırı hazırladık. Dost kardeş ülkenin bu zor durumunda kayıtsız kalmamız düşünülemez. Yardımsever Türk halkı da elinden gelen gayreti gösteriyor. Buradan göndereceğimiz yardım tırıyla beraber oradaki acılar az da olsa diner. Oradaki ihtiyaç sahiplerine bir katkıda bulunuruz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır Pakistan'a gönderilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.