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Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Verildi

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Verildi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenaze namazı kılındı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaşamını yitiren Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Mehmet Cem Doğan ve ailesinin defin işlemleri gerçekleştirildi.

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Kürşat ve Nergiz Yıldız ile Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan ve Ayşe Maya Doğan toprağa verildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Tatil için gittikleri Bolu'daki yangında hayatlarını kaybeden Kürşat Yıldız ve Nergiz Yıldız ile Mehmet Cem Doğan (48), Ayşemin Elif Doğan (50) ve kızları Ayşe Maya Doğan'ın (12) naaşları Ankara'ya getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki aile fertlerinin cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, acılı aileleleri ve sevenleri katıldı.

Öğretmeni ve okul arkadaşlarından 12 yaşındaki Ayşe'ye not

Kılınan cenaze namazında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayşe Maya Doğan'ın öğretmeni ve arkadaşları tarafından tabutuna not bırakıldı. Notta şu ifadelere yer verildi:

"Canım kızım, seni çok seviyoruz, hiç unutmayacağız. Sen hep sınıfımızda oturuyor olacaksın. Seni çok seviyorum, Ayşecik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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