47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Bolu'da Rampa Yukarı Çıkan Otomobil Yan Yattı: 1 Yaralı

Bolu'da Rampa Yukarı Çıkan Otomobil Yan Yattı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkan otomobil yan yattı ve sürücü Ebru Y. hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil rampa yukarı çıkarken yan yattı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da rampa yukarı kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Y. yönetimindeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi. Yan yatan otomobil içerisinde bulunan sürücü Ebru Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan yatan otomobilde maddi hasar oluşurken, çekici yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.