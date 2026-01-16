Bolu'da 52 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Bolu'da 2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı.

İl genelinde 225 okulda, 2 bin 625 sınıfta eğitim gören 52 bin 224 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Bolu merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren okullara gelen öğrenciler, öğretmenlerinden karnelerini aldı. Karne alan öğrencilerin sevinci görülürken, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler yaklaşık iki haftalık yarıyıl tatiline çıktı. - BOLU