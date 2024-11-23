Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kombi Bakımlarına Dikkat: Doğal Gaz Zehirlenmeleri Riski

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kış aylarının gelmesiyle birlikte, kombi bakım ustası Erol Ergün, doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Kombilerin kışın kapatılmaması ve yıllık bakımların yapılması gerektiğini vurgulayan Ergün, baca kontrollerinin önemine de dikkat çekti.

Bolu'da kış öncesi doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarı yapan kombi bakım ustası, "Doğal gaz zehirlenmeleri, atık gaz zehirlenmeleri; bunlar bakımda çok önemli. Can ve mal güvenliği açısından bacaların kontrol edilmesi, baca iç ve dış cidarlarının kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar ısınma ihtiyacını karşılamak için kombilerini kullanmaya başladı. Kombilerini aylardır kullanmayan vatandaşlar ise her ihtimale karşı kombi bakımlarını yaptırmaya başladı. Kombilerin kapatılmaması gerektiğini vurgulayan kombi bakım ustası Erol Ergün, "Kombileri kışın kesinlikle kapatılmasını önermiyoruz. Cihazlarda donmadan kaynaklı hasarlar oluşuyor. Evi su basması söz konusu olabilir" uyarısında bulundu.

"Yılda bir sefer kombi bakımı şart"

Yıllık kombi bakımının önemine dikkat çeken kombi bakım ustası Erol Ergün, "Yetkili insanlar tarafından yılda bir sefer fabrikalarımızda genelde zaten şu şekilde barkodları etiketleri var. Yetkili insanlar tarafından yılda bir sefer muhakkak periyodik kombi bakımı, tesisat temizliği ve doğal gaz kaçak ya da yakıcı cihazların kontrol edilmesini öneriyoruz. Ortalama 600, 700 lira aralığında bakımlar yapılabilir. Yani bin 200, bin 300 lira civarlarında petek temizliği kombi bakımı yapılır" ifadelerini kullandı.

"Kombilerin kışın kesinlikle kapatılmasını önermiyoruz"

Kış aylarında kombi kapatılmasından dolayı meydana gelecek sorunlara değinen Erol Ergün, "Türkiye'nin en soğuk illerinden bir tanesi Bolu ili için bahsedersek, kışın şu aralar yumuşak ama sert kar yağdığında sert ayaza çekebiliyor. Eksi 8, 10, 15 dereceleri bazen çok rahat görebiliyoruz. Dış balkonlara bırakılan kombileri kışın kesinlikle kapatılmasını önermiyoruz. Çünkü kapatıldığı zaman cihazlarımız hiçbir şekilde donmaya karşı, yani içinde bulunduğu suya karşı kesinlikle kendini koruyamıyor. Cihazlarda donmadan kaynaklı hasarlar oluşuyor. Evin içine su kaçırma, su basmalar söz konusu oluyor. Cihazları ekonomi açısından da hani cihazın ömrü açısından da kapatılmasını önermeyiz" diye konuştu.

"Soğuk insanı öldürmez ama o menfezi kapatırsak insanları zehirleyebilir"

Kombiden meydana gelen doğal gaz zehirlenmelerine değinen usta Ergün, "Doğal gaz zehirlenmeli, atık gaz zehirlenmeleri. Bunlar bakımda çok önemli. Can ve mal güvenliği açısından bacaların kontrol edilmesi, baca iç ve dış cidarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Haliyle bacanın çıktığı yerden iki metre uzakta bir menfezimiz olacak. İnsanlarımız biraz soğuk geliyor diye. Bunları kapatıyor. Bunları Kapatmayalım. On beş santim milimetresi çapında menfezlerden doğal gaz kendini atmosfere doğru atar. Kesinlikle menfezleri kapatmayalım. Oradaki soğuk insanı öldürmez ama o menfezi kapatırsak insanları zehirleyebilir, boğabilir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul

 Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.