Bolu'da Kış Göçü Başladı: Yayladan Köye Dönüş Yolculuğu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde havaların soğuması ve kar yağışı beklentisiyle birlikte yaylalardan köylere kış göçü başladı. Besiciler, hayvan sürüleriyle kilometrelerce yolu yürüyerek köylerine inmeye başladı.

Mudurnu ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Bilgin ailesi, havaların soğumasıyla birlikte Çamyurdu köyü Yaylası'ndan köylerine dönüş yolculuğuna başladı. Yaylada yaklaşık 250 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvanla üretim yapan aile, kar yağışı beklentisi nedeniyle göçe planladıklarından daha erken çıktı. Aile, yaylayla köy arasında bulunan 15 kilometrelik yolu hayvanlarıyla birlikte yürüyerek kat etti.

"Hava şartları kötü olmaya başladı"

Kar yağışı ihtimalinin arttığını belirten Sami Bilgin, "Yayladan göç başladı. Birkaç hafta daha kalacaktık. Hava şartları kötü olmaya başladı. İnmeye karar verdik. Torunlarım da bana yardıma geldi" dedi.

"Çok güzel bir yaşam sürüyoruz"

Yıllardır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Bilgin, "Baba mesleğimiz bu. Senelerdir yapıyoruz. 250 koyun ve kuzu var. Biz burada hem piknik gibi yapıyoruz hem de yaylamız güzel. Çok güzel bir yaşam sürüyoruz. Hayatımızdan memnunuz. Buradan 15 kilometre yol ineceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zor değil, kolay"

Göç yolculuğunun kendileri için artık bir gelenek olduğunu dile getiren Seyhan Bilgin, "Zor değil, kolay. Maceralı. 17 sene oldu, her yıl sağ salim iniyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ailenin en küçük üyesi Esma Bilgin de göç sırasında bir kuzuyu kucağında taşıyarak ailesine yardım etti. Ailenin yayladan köye yolculuğu renkli anlara sahne oldu. - BOLU