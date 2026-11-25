Bolu'da kedi kumu yüklü TIR'ın balataları ısınarak yandı, itfaiye alevleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Yeniçaydurt mevkisinde kedi kumu yüklü TIR'ın ısınan balataları yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'da hasar oluştu.
BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda kedi kumu yüklü TIR'ın yanan balataları itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 PMM 983 plakalı S.A. yönetimindeki kedi kumu yüklü TIR'ın ısınan balataları yanmaya başladı. Sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinde yanan balatalar itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında TIR'da hasar oluştu,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı